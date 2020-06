Jazz soll in Bayern verstärkt gefördert werden. Kunstminister Bernd Sibler erklärte am Montag, man weite die Jazzförderung um 20 000 Euro aus. Von 2021 an sollen Jazzprogramme prämiert werden. So werden nicht nur Festivals mit der bereits bestehenden Jazzfestival-Förderung unterstützt, sondern auch kleinere Veranstalter. Das soll nicht nur zu einem breiteren Konzertangebot führen, sondern unterstützt auch das Musikleben abseits der Metropolen, das ebenfalls ein internationales Publikum anziehe, wie Sibler betont. Eine Fachjury prämiert Programme vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021. Bewerbungen können erstmals im September 2021 eingereicht werden.