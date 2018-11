18. November 2018, 18:58 Uhr Kriminalität Belästigt, bedroht und illegal überwacht

Stadt, Polizei und Verbände warnen vor der Zunahme digitaler Gewalt gegen Frauen

Von Magdalena Latz

Ernste Gesichter unter weißen Perücken. Lange Gewänder. Manche der Männer tragen Waffen in den Händen. Frauen sind nur vereinzelt zu erkennen. Könnten sie alle einen Schritt aus ihrem Bilderrahmen treten, würden sie sich in einem Raum wiederfinden, in dem das Verhältnis der Geschlechter genau umgekehrt ist: Etwa 60 Frauen haben sich anlässlich der Münchner Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen und Jungen im großen Sitzungssaal des Rathauses versammelt. Männer sind nur vereinzelt zu erkennen.

Bei der zentralen Veranstaltung der Aktionswochen ...