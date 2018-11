11. November 2018, 18:38 Uhr Kontrolle Teure Eile: Polizei schnappt Raser

Gleich zwei Raser haben Verkehrsüberwacher der Münchner Polizei am Donnerstag geschnappt. Zuerst erwischten sie einen Busfahrer, der mit auf der Ifflandstraße weder erlaubten noch üblicherweise theoretisch möglichen 85 Stundenkilometern unterwegs war. Ihm pressierte es - er wollte zum Flughafen. Doch dass er Fahrgäste dabei hatte, erschwerte die Strafe noch. 360 Euro muss er jetzt berappen. Mit 125 Sachen (statt erlaubter 50) raste ein Motorradfahrer am Nachmittag durch die Heidemannstraße. 680 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot sind die Quittung dafür. Falls es dabei bleibt: Denn wer so rast, bei dem unterstellt die Bußgeldstelle Vorsatz. Und dann wird es doppelt so teuer.