Als "mutlos" bezeichnet der Bund Naturschutz den Stadtrat beim Ausstieg aus der Kohlekraft. Mit entsprechendem Willen wäre es aus Sicht der Münchner Kreisgruppe möglich, das Kohlekraftwerk München Nord "in eine Kaltreserve umzuwandeln und nur noch dann in Betrieb zu nehmen, wenn der Wärmebedarf nicht anderweitig gedeckt werden kann", schreibt der Bund Naturschutz in einer Mitteilung. Diese sogenannte Kaltreserve wäre laut BN mit Umbauten und Investitionen möglich gewesen. Der Stadtrat hatte kürzlich beschlossen, die Kohleverfeuerung im Kraftwerk zu reduzieren und spätestens 2028 zu stoppen.