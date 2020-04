Oster-Gottesdienste per Livestream sehr gefragt

Gottesdienste dürfen wegen der Ausgangsbeschränkungen derzeit nur ohne Besucher stattfinden, weswegen sie von vielen Gemeinden im Internet übertragen werden. Dieses Angebot wird offenbar sehr häufig genutzt: Mehr als 150 000 Mal wurden die Livestreams der Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen im Liebfrauendom auf den verschiedenen Kanälen der Erzdiözese München und Freising aufgerufen, berichtet die Pressestelle des Ordinariats. Allein die Übertragung der Messe in der Osternacht mit Kardinal Reinhard Marx habe mindestens 42 200 Menschen erreicht, "so viele wie niemals zuvor auf diesem Weg". Die Karfreitagsliturgie habe etwa 33 300 Zugriffe verzeichnet. "Beide Werte liegen um ein Vielfaches über den bisher gestreamten Gottesdiensten aus dem Münchner Dom."