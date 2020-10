Von Oliver Hochkeppel

Dank der Musikhochschule, des Jazz-Studios oder Reihen wie in der Villa Leon gibt es in Nürnberg eine beachtliche Jazzszene. Und seit 2013 dafür auch ein richtiges Festival: "Nuejazz". Deren Macher um Frank Wuppinger hatten sich für heuer wieder einiges vorgenommen. Davon ist aus den bekannten Gründen wenig übrig geblieben, das aber liest sich immer noch eindrucksvoll. Große Namen präsentieren sich im Staatstheater vor 200 und Auf AEG vor 70 Besuchern, eingerahmt von der Ausstellung "6 Word Stories" von Design-Studenten, dem musikalischen Auftakt mit dem Bruno-Rother-Wettbewerb und Jazz für Kinder zum Abschluss. So sucht das "Pablo Held Trio" die Herausforderung in der Begegnung mit dem brasilianischen Gitarristen Nelson Veras. Das KY 4tet des Trompeters Sebastian Studnitzky forscht nach dem Klang der Zukunft. Sängerin Lucia Cadotsch erzählt die nächsten Kapitel aus ihrer "Speak Low"-Liebesgeschichte mit dem Great American Songbook. Der amerikanische Gitarrenmeister Kurt Rosenwinkel - wie Cadotsch Wahlberliner - tritt mit seinem Trio an. Mit Mathias Eick zeigt sich der Trompeten-Guru des "Nordic Sound". Und zwei heiße Nachwuchsbands, Zeitgeist Freedom Energy Exchange und Fazer geleiten auf die Zielgerade.

Nuejazz Festival, Di., 3. Bis So., 8. Nov., Staatstheater Nürnberg und Auf AEG, www.nuejazz.de