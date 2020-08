In der Villa Stuck

Der Villa Stuck Verein hat mit der Reihe "Chez Franz" im Künstlergarten der Villa Stuck ein Sommerprogramm auf die Beine gestellt. Am Freitag, 21. August, tritt das Münchner Vokalensemble "6 for Chords" auf, das seit 2013 mit einem vor allem von Jazz und Pop inspirierten Programm unterwegs ist (Karten: https://eveeno.com/228024123). Am Freitag, 28. August, lädt der Stuck-Verein zur Movie-Night, gezeigt wird der Film "Egon Schiele: Tod und Mädchen", bei dem weniger das Werk als vielmehr das Leben des außergewöhnlichen Malers im Mittelpunkt steht (Karten: https://eveeno.com/241752944). Außerdem ist Hauptdarsteller Noah Saavedra zu Gast. Anmeldung und Tickets gibt's nur über die angegebenen Links.