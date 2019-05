23. Mai 2019, 18:53 Uhr In der S-Bahn Fahrgast attackiert Bahnmitarbeiter

In einer S-Bahn der Linie 6 in Richtung Ostbahnhof hat am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr ein 31 Jahre alter Aubinger einen Bahnmitarbeiter körperlich attackiert und verbal sogar mit dem Tod bedroht. Eine Streife der DB-Sicherheit hatte den Mann nach dem Halt am Stachus aufgeweckt und ihn aufgefordert, seine Füße von der Sitzbank zu nehmen. Daraufhin soll der 31-Jährige unvermittelt aufgesprungen sein und einen 27 Jahre alten Kontrolleur zu Boden gerungen haben. Er setzte sich auf die Beine des Geschädigten und bedrohte ihn. Fahrgäste gingen dazwischen. Eine Streife der Bundespolizei fand bei der Durchsuchung des Mannes ein sogenanntes Cuttermesser.