16. Oktober 2018, 18:36 Uhr Im Interimsquartier Mit Filzstift auf die digitale Tafel

Das Oskar-von-Miller-Gymnasium ist mit brandneuer Technik ausgestattet - doch nichts funktioniere, klagt der Schulleiter

Von Jakob Wetzel

Lehrer haben es derzeit nicht leicht am Schwabinger Oskar-von-Miller-Gymnasium. Sie können in den Klassenzimmern nichts an die Tafel schreiben, weil es dort keine Tafeln gibt. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass ihre Rechner funktionieren. Und wenn sie etwas an die Wand projizieren wollen, brauchen sie Glück, denn jede siebte Dokumenten-Kamera ist kaputt. Dabei ist die Technik des Gymnasiums nagelneu.

Das staatliche Oskar-von-Miller-Gymnasium ist zum neuen Schuljahr umgezogen: Weil der Stammsitz an der Siegfriedstraße saniert wird, werden die etwa 1000 Schüler für voraussichtlich vier Jahre in einem Interimsquartier an der Ungererstraße unterrichtet. Und dort hat die Stadt München, die für Gebäude und Ausstattung zuständig ist, konsequent auf moderne Technik gesetzt: Es gibt keine grünen Tafeln, keine Tageslichtprojektoren und auch keine Flip-Charts. Stattdessen sollen die Lehrer mit interaktiven Whiteboards, also digitalen Tafeln, mit Notebooks und Dokumenten-Kameras arbeiten. Doch nach Angaben der Schule funktioniert davon fünf Wochen nach Beginn des Unterrichts noch kaum etwas zuverlässig.

Die gesamte Computertechnik, "nahezu alles, was hier irgendwie einschlägig ist", beeinträchtige den Unterrichtsbetrieb massiv, klagt Schulleiter Peter Schwartze in einem Brief an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Wären die Räume wenigstens rechtzeitig vor Beginn des Schuljahres abgenommen worden, hätte man rechtzeitig reagieren können. Eine solche Abnahme habe es aber bis heute nicht gegeben, schreibt er in dem Brief vom 14. Oktober. Und er zählt eine ganze Reihe von Problemen auf. Bei der Stadt gebe es viel zu wenige Fachleute, klagt er, außerdem fehlten seiner Schule nötige Zugangsdaten. Die Beratung durch die städtischen IT-Experten sei schlecht, und am Telefon sei kaum einer zu erreichen. Er als Schulleiter müsse sich oft halbe Tage lang Ansagen auf dem Anrufbeantworter anhören.

Ein Teil der Rechner funktioniere nicht, fährt Schwartze fort. Kein Lehrer könne etwas ausdrucken. Die für Vertretungspläne benötigten Digitalen Schwarzen Bretter seien noch gar nicht geliefert worden, mehrere Whiteboards gingen bis heute nicht. Und auch mindestens sieben der 48 Dokumentenkameras seien kaputt. In den betroffenen Klassenzimmern gerate das Unterrichten zur Farce, schreibt Schwartze. Unterrichtsplanung sei ein Glücksspiel.

Auch die Stadtrats-CSU beschwert sich: Es sei derzeit "praktisch kein Unterricht möglich". Sie hat eine geharnischte Anfrage an die Stadt gerichtet. Bei ihm hätten sich verzweifelte Lehrer gemeldet, sagt Stadtrat Richard Quaas, der Initiator. "Erfahrene, mit Sicherheit nicht überempfindliche Pädagogen sind fertig mit den Nerven", sagt er. Die Situation sei eine Zumutung für Lehrer und Schüler.

Das Oskar-von-Miller-Gymnasium hat ohnehin wenig Glück mit seinem Umzug. Schon im September klagte die Schule, sie könne den Sportunterricht nicht aufrechterhalten. Am neuen Standort gibt es keine eigene Anlage, und beim nahegelegenen Zentrum des SV Weißblau Allianz, auf das die Schulleitung gesetzt hatte, gab es vertragliche Schwierigkeiten. Die sind jetzt ausgeräumt, dafür streikt die Technik.

Die Stadt räumt Anlaufschwierigkeiten an der Schule ein, beschwichtigt aber. Die städtische IT-Abteilung habe laufend über ihre Zeitpläne informiert, heißt es. Derzeit gebe es nur noch in zwei von 47 Unterrichtsräumen Probleme; an diesen werde mit Hochdruck gearbeitet. Und die interaktiven Whiteboards könne man nicht nur digital nutzen, sondern auch analog: Auf ihnen könne man mit abwischbaren Filzstiften ganz normal schreiben. Die digitalen Möglichkeiten der Technik seien da nur eine Ergänzung.