12. November 2018, 19:12 Uhr München heute Hommage die eigene Heimat / Mieterhöhung um das Fünffache / Schuhbecks Küchen-Kabarett

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Heimat ist ein Wort, das in den vergangenen Jahren wieder zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Es wurde hoch gehalten, und es wurde missbraucht. Und doch ist Heimat für jeden Menschen etwas ganz besonderes, ganz persönliches - ein Refugium, ein Heiligtum.

An dem Ort, den man selbst als Heimat empfindet, fühlt man sich sicher und geborgen. Nichts und niemand kann einem etwas anhaben. Heimat kann vieles sein. Sei es das Gefühl, wenn man am Meer steht oder auf einem Gipfel, die Umarmung des Lebenspartners oder das Lachen der eigenen Kinder, oder einfach die eigene Wohnung, in die man nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommen darf.

Doch in München ist die eigene Wohnung immer öfter bedroht. Steigende Mieten und Luxussanierungen zwingen Menschen, ihre Heimat zu verlassen. So auch in der Dreimühlenstraße 16. Dort wehren sich die Bewohner jetzt mit einem Fotoprojekt dagegen, berichtet meine Kollegin Anna Hoben. Diese Menschen haben festgehalten, was ihre Heimat ihnen bedeutet.

Das Wetter: Im Laufe des Tages ziehen zunehmend Wolken auf und es kann regnen. Höchsttemperaturen bis 14 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Frauen in Taxi und Shuttle attackiert und vergewaltigt Nächtliche Angriffe in vermeintlich sicheren Transportmitteln: Laut Polizei ist unklar, ob es sich um denselben Täter handelt. Einmal kassierte er sogar noch den Fahrpreis, ehe er sein Opfer laufen ließ. Zum Artikel

Vermieter will Miete nach Brand um das Fünffache erhöhen Die Wohnung von Manfred Lindermaier wurde bei einem Brand zerstört. Ob er zurückkehren kann, wird vor Gericht verhandelt. Die Eigentümer wollen sie lieber als luxussaniert neu vermieten. Zum Artikel

"Meinen Wurstsalat verschandelst du mir nicht mit deinem Ingwer!" Alfons Schuhbeck macht jetzt auch noch Küchenkabarett. In der ersten Folge trifft er auf Monika Gruber. Zum Artikel

An der Friedenheimer Brücke soll "kleiner neuer Stadtteil" entstehen Das renommierte Architekturbüro Herzog und de Meuron will nach dem Auszug des Briefzentrums unter anderem Hochhäuser bauen. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Bohemian Rhapsody | 13.11 Rio Filmpalast In diesem Musikfilm spielt Rami Malek den einzigartigen Freddie Mercury und fertigt mit dem Regisseur Bryan Singer ein 135-minütiges Porträt der Legenden von Queen.

Alle außer mir - Lesung mit Francesca Melandri | 13.11. Literaturhaus Dank Perspektivwechseln und Zeitsprüngen werden die Lebensläufe von Mussolini, Berlusconi und Salvini - erzählt von der Italienerin Francesca Melandri - zu einer universellen Geschichte.

Olson | 13.11. Ampere Der Düsseldorfer, früher als Olson Rough bekannt, brachte mit "Oh wow" ein poppiges, urbanes Album mit Rap-Attitüde heraus. Emotional und tanzbar.

WÄHRENDDESSEN IN...

der Bayerischen Staatsregierung: Söders Minister im Kurzporträt

Jünger, weiblicher, katholischer: Das ist die neue Regierung des Freistaats. Zu den Porträts

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg