Von Josef Grübl

Wenn die Erwachsenen von heute in frühen medialen Kindheitserinnerungen schwelgen, denken sie - je nach Alter - an tierische Helden wie Black Beauty, Lassie oder den süßen Kater Mau von Conni mit der roten Schleife. Wenn sich die Erwachsenen von morgen an ihre Filmhelden von heute erinnern, fallen womöglich die exakt selben Namen. Schließlich handelt es sich hier um drei sehr etablierte Kindermarken, die von jeder Generation neu entdeckt werden. Die Geschichte des schwarzen Hengstes Black Beauty dachte sich die Britin Anna Sewell 1877 aus, im 20. Jahrhundert wurde sie immer wieder verfilmt, fürs Kino und als Serien fürs Fernsehen. Jetzt kommt eine neue Filmversion hinzu: Black Beauty ist im Jahr 2020 weiblich und ein amerikanisches Wildpferd (in der Originalversion gesprochen von Kate Winslet). Ein Mädchen (Mackenzie Foy) kümmert sich um die herdenlose Stute, die beiden sind bald unzertrennlich. Getrennt werden sie trotzdem, aber natürlich finden sie auch wieder zusammen. Black Beauty wurde von der Münchner Firma Constantin Film produziert, eigentlich war eine Kinoauswertung geplant. Jetzt läuft der Film aber exklusiv bei Disney Plus.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Mindestens ebenso bekannt wie das schwarze Pferd ist der Langhaarcollie Lassie. Es gab viele Filme und Serien, die jüngste stammt aus Deutschland. Lassie muss darin quer durch die Republik hecheln, von der Nordsee nach Süddeutschland, zurück zu seiner eigentlichen Familie. Gespielt wird diese von Nico Marischka, Anna Maria Mühe und Sebastian Bezzel. Der Film lief kurz vor dem ersten Lockdown im Kino, mittlerweile ist er auf DVD, Blu-ray und als Video on Demand erschienen. Nach Pferd und Hund fehlt nur noch eine Katze: Im deutschen Kinohit Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau macht die Titelheldin einen Ausflug zu einer Jugendherberge. Das will sich ihr neugieriger Kater nicht bieten lassen - und kommt heimlich mit. Anders als die Conni-Filme mit dem Teenager Emma Schweiger richtet sich dieser Animationsfilm an ein jüngeres Publikum, er erscheint jetzt neu auf DVD und Blu-ray.