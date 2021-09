Gelesenes loswerden und in neuen Werken schmökern können Fans von Romanen, Sachbüchern oder Poesie am Samstag, 18. September. Von 14 bis 17 Uhr veranstaltet der Frauenbund Sankt Raphael einen Bücherflohmarkt im Freien vor dem Pfarrheim an der Lechelstraße 39. Bei Starkregen fällt der Flohmarkt allerdings ersatzlos aus.