18. Februar 2019, 18:21 Uhr Häuser ohne Bewohner Verzwickte Lage

Massenhaft ungenutzte Häuser gibt es in München zwar nicht, doch jeder Einzelfall wird schnell zum Politikum. Eine Spurensuche

Von Elisa Britzelmeier

Kann doch gar nicht wahr sein. Der Gedanke kommt immer wieder, wenn man zufällig an einem leerstehenden Haus in München vorbeiläuft. Was das wohl wert ist? Oder, wenn man etwas anders gestrickt ist: Wie viele Menschen hier eigentlich wohnen könnten? Die Geisterhäuser stehen mitten in begehrten Innenstadtvierteln und mitten in ruhigen Wohngebieten, es gibt bekanntere und weniger bekannte Beispiele. Die Zahlen sind schwer zu beziffern. Leerstand sei in München "wirklich kein Massenphänomen", heißt es zwar vom Sozialreferat. Aber jedes einzelne Beispiel ist ein Aufreger in einer Stadt, in der sich so viel um Wohnen und Mieten und den Mangel dreht. Darauf aufmerksam zu machen, war eines der Ziele des 2013 von Aktivisten gegründeten Leerstandmelders "Leerstand089". Inzwischen ist die Seite eingestellt, Bürger können Verdachtsfälle direkt bei der Stadt auf der Plattform raum-fuer-muenchen.de melden. Gesammelt werden hier nicht nur Hinweise auf Leerstände, sondern auf Zweckentfremdung allgemein - also auch, wenn Wohnraum offenbar als Praxis oder dauerhaft als Ferienwohnung genutzt wird. 370 mal hat das Sozialreferat eine solche Zweckentfremdung im Jahr 2018 beendet. 126 Fälle davon waren Leerstände, 41 mal wurde ein Zwangsgeld angedroht. Für Außenstehende ist es oft schwer nachvollziehbar, was mit einer Wohnung oder einem Haus gerade passiert. Wird saniert, zieht bald jemand ein? Soll verkauft werden? Handelt es sich überhaupt wirklich um Wohnraum? Oft ist die Lage verzwickt und es wird um eine Immobilie gestritten. Viel Aufmerksamkeit gab es in der Vergangenheit um Fälle, in denen die Stadt als Zweckentfremder wahrgenommen wurde. Weil eben nicht nur private, sondern immer wieder auch städtische Wohnungen leer stehen. Oder solche, die dem Freistaat gehören. Inzwischen hat sich die Zahl der städtischen Wohnungen, die länger als sechs Monate leer stehen, stark verringert - von 576 im September 2014 auf gut 150 im Juli 2018. Mehrere eigene leere Immobilien lässt die Stadt überwachen. Damit die Nachbarn sich sicher fühlen und es keinen Vandalismus gibt, schaut immer wieder ein Wachdienst vorbei. Dass es bald keine leeren Häuser mehr gibt, ist unwahrscheinlich. Aktuell sucht das Kommunalreferat neue Wachmänner.