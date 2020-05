Pappbilderbücher für die kleinsten Bilderbuchkinder zeigen oft langweilige, statische Szenen mit immer den gleichen Motiven. Nicht so die kleinen Kunstwerke von Susanne Straßer.

Pappbilderbücher für die kleinsten Bilder-buchkinder zeigen oft langweilige, statische Szenen mit immer den gleichen Motiven. Nicht so die kleinen Kunstwerke von Susanne Straßer. Ihr fallen erstaunlich lustige und wohl durchdachte Geschichten ein, in denen das Kind immer neue Details entdecken kann, wie in ihrem neuesten Bilderbuch "Fuchs fährt Auto".

Das Cover zeigt einen Fuchs, der ein kleines rotes Auto ergattert hat und stolz durchs Bild saust. "Fuchs fährt Auto. Tipp tapp, tipp tapp. Mit den Füßen." Aha, es ist also eines jener Autos, mit denen schon die Kleinsten durch die Gegend flitzen! Wer genau hinschaut, hat die Maus entdeckt, die sich auf dem nächsten Bild als blinder Passagier an den langen Fuchsschwanz hängt. Dann springt der Maulwurf auf, und so geht es weiter mit Vogel, Schlange, Käfer und Hase.

Doch dann geht's bergab. "Vorsicht Fuchs, das Haus!" Die Tiere ziehen ihre Köpfe ein, und Fuchs saust durchs Haus. Der neue Passagier, das Kind aus dem Haus, ist dann doch zu schwer, und Fuchs merkt endlich, wer da alles auf seinem Schwanz mitreist. "So geht das aber nicht!" Doch, es geht, und alle haben Spaß: "Jippiiie!" (Ab 2 Jahre)

Susanne Straßer: Fuchs fährt Auto. Verlag Peter Hammer, 14,90 Euro