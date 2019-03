21. März 2019, 19:00 Uhr Freizeittipps Skater, Biker und Mozart

Die Lange Nacht der Wurscht, eine Halfpipe am Hauptbahnhof oder eine Tanzsshow, die Klassik und Hip Hop vereint - unsere Empfehlungen fürs Wochenende

Von Sara Maria Behbehani

Empfehlungen für Freitag:

Am Nikolaiplatz 3 im Imbiss "Alles Wurscht" findet von 18 Uhr an die "Primavera - Lange Nacht der Wurscht" statt. Dort gibt es nicht nur zu essen, auch für Getränke und Musik ist gesorgt. Von 18 bis 20 Uhr gibt es eine Happy Hour.

Bis zum 25. März verwandelt sich die Schalterhalle des Hauptbahnhofs in eine Skatehalle. Kostenlose Workshops für alle, die das Skateboarden lernen wollen, finden von 15 bis 16 Uhr statt. Die Ausrüstung kann vor Ort ausgeliehen werden. Täglich von 17 bis 19 Uhr finden offene Skate-Sessions statt.

Im Residenztheater hat um 19.30 Uhr "Eine göttliche Komödie. Dante <> Pasolini" von Federico Bellini Premiere. Der Mord an Filmemacher Pasolini ist bis heute nicht aufgeklärt. Regisseur Antonio Latella verknüpft dessen Leben mit Motiven und Texten aus Dantes "Göttlicher Komödie". Tickets gibt es ab 20 Euro unter der Telefonnummer 21 85 19 40.

Für Samstag:

Wer noch nach dem passenden Mountainbike für die erste -Tour sucht, sollte in der Blumengroßmarkthalle in der Schäftlarnstraße 2 vorbeischauen. Dort hat von 14 bis 17 Uhr ein Mountainbikeflohmarkt geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Im Münchner Forum für Islam in der Hotterstraße 16 geht es von 19 Uhr an um das Thema "Aufstehen gegen den Hass - Warum sich Muslime und Juden gemeinsam gegen Antisemitismus und Antimuslimischen Rassismus engagieren sollten". Ob Attacken auf Kippa-tragende Juden oder kopftuchtragende Musliminnen, in Deutschland wird ein zunehmender Rassismus beklagt. Darüber diskutieren unter anderen Mirjam Zadoff, Direktorin des NS-Dokumentationszentrums München, und Marian Offman, Stadtrat in München und Vorstandsmitglied der israelitischen Kultusgemeinde. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist aber erwünscht unter kritisch-denken@islam-muenchen.de.

Den Themen Rassismus und Sexismus widmen sich um 16 Uhr die Kammerspiele. Unter dem Titel "Dear All - Struktureller Rassismus in Kultureinrichtungen" wird in einer Podiumsdiskussion Alltagsrassismus und strukturelle Ausgrenzung in Kulturinstitutionen thematisiert. Tickets gibt es für fünf Euro unter Telefon 23 39 66 00.

Für Sonntag:

Von 14 bis 16 Uhr findet im Studio 3 in der Dachauer Straße 112d der "1-2-3 Plastikfrei Workshop" statt. Hier gibt es Tipps und Tricks, wie Plastik und Verpackungen reduziert werden können. Mitbringen soll man alte Marmeladengläser oder andere Behältnisse. Eine Anmeldung unter unverpackt@rehab-republic.de ist notwendig. Spenden in Höhe von fünf Euro sind erwünscht.

In der Tanzshow "Breakin' Mozart" verbindet Regisseur Christoph Hagel Mozarts Klassik mit Breakdance, Techno und Hip-Hop. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Philharmonie im Gasteig. Tickets gibt es von 40 Euro an unter Telefon 21 83 73 00.

Um 20 Uhr bringt die Hamburger Band "Revolverheld" ihre gefühlsbetonten Songs ebenso wie ihren Kampf um Mutter Erde in die Olympiahalle. Sie sind nicht nur für Hits wie "Ich lass für dich das Licht an" bekannt, sondern auch für ihr gesellschaftliches Engagement für die SOS-Kinderdörfer, Flüchtlinge oder den Hambacher Forst. Tickets gibt es von 55 Euro an unter der Telefonnummer 21 83 73 00.

Eine Übersicht mit Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter sz.de/tipps.