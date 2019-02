28. Februar 2019, 18:37 Uhr Freizeittipps Film und Feminismus

Eine Ausstellung der Aktivistin Jasmin Mittag, die Geschichte von Bavaria Film und "München närrisch" - unsere Tipps fürs Wochenende

Von Sara Maria Behbehani

Empfehlungen für Freitag:

Um 17 Uhr findet in der Glashalle im ersten Obergeschoss des Gasteig die Vernissage zur Ausstellung "Wer braucht Feminismus?" der Künstlerin und Aktivistin Jasmin Mittag statt. Sie sammelt seit 2012 Statements zum Thema Feminismus, die von bekannten Persönlichkeiten, aber auch Menschen, die sich an Aktionsständen beteiligt haben, stammen. Mit ihrer Fotoausstellung will sie auf geschlechtsbezogene Diskriminierung aufmerksam machen. Der Eintritt ist frei.

In der Pinakothek der Moderne ist eine fulminante Schau über die Nachkriegsgeschichte der "Neuen Heimat" zu sehen. Die Ausstellung über die "sozialdemokratische Utopie und ihre Bauten" fragt, was von dieser Utopie eines anderen Wohnens geblieben ist. Die Pinakothek der Moderne ist von zehn bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Im Substanz Club an der Ruppertstraße 28 kommen von 21.30 Uhr an all jene auf ihre Kosten, die Lust auf Party, aber nicht auf Fasching haben. Bei der "Champagne supernova Vol.16" werden Schallplatten mit Indie-Hymnen aus 40 Jahren aufgelegt - etwa mit Songs von Oasis, den Foo Fighters oder The Verve. Der Eintritt ist frei.

Für Samstag:

Im Backstage an der Reitknechtstraße 6 kündigt Heino mit nun 80 Jahren seinen Ruhestand an. Mit dem Abschiedsalbum "... und tschüss" geht der Schlagersänger noch einmal auf Tournee; mit dabei hat er seine großen Hits wie "Blau blüht der Enzian" und die Rock-Cover seiner jüngsten Schaffensphase. Tickets gibt es für 40 Euro, Beginn ist um 20 Uhr.

In der Bavaria-Filmstadt eröffnet die Jubiläumsausstellung "Filmstadt Atelier", zum 100. Geburtstag der Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft. Zu sehen sind Archivmaterial und Requisiten aus rund 200 Klassikern. Die Schau ist täglich von zehn bis 18 Uhr geöffnet, Tickets gibt es für 26,50 Euro unter www.filmstadt.de.

Für Sonntag:

"Pulse of Europe" ist eine Bürgerinitiative mit dem Ziel, den europäischen Gedanken wieder sichtbar zu machen. Um 13.30 Uhr lädt sie unter dem Motto "Trommeln für Europa" dazu ein, auf dem Max-Joseph-Platz zu zeigen, dass es Freude macht, Europäer zu sein. Vor Ort kann man sich schminken lassen und kommt am besten verkleidet. Die Frage des Tages lautet: Wer hat das beste europäische Kostüm?

In der Bar Altgiesing an der Tegernseer Landstraße 93 lässt sich der Sonntag bei warmem Essen, einem kühlen Drink und poetischen Texten genießen. Bei "Eat Poetry" wird man um 17.30 Uhr kulturell wie kulinarisch versorgt und kann das Wochenende gemütlich ausklingen lassen. Karten gibt es auf Spendenbasis unter https://bit.ly/2T6QbnL.

Im Einstein Kultur an der Einsteinstraße 42 trifft um 19 Uhr ein türkisches Klavierduo auf ein deutsches Saxofonquartett mit klassisch russischer Tanzmusik im Gepäck. Unter dem Titel "Arcis & Önders Sextett: Russian Dances" wird der Konzertabend unter anderem mit Symphonischen Tänzen von Sergei Rachmaninov oder der Suite aus Romeo und Julia von Sergei Prokofiev gefüllt. Tickets gibt es für 20 Euro unter tickets@einsteinkultur.de.

Am Sonntag beginnt der dreitägige Straßenfasching "München narrisch" in der Fußgängerzone. Los geht's um 10.30 Uhr, ab zwölf spielen Bands am Stachus und am Marienplatz.

