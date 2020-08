Von Barbara Hordych

Eintauchen in das bäuerliche Leben von einst: Im Freilichtmuseum Glentleiten machen 60 original erhaltene Gebäude den ländlichen Alltag der Menschen Oberbayerns begreifbar. Auch wenn größere Aktionstage coronabedingt entfallen, sind die historischen Gebäude und die Gastronomien täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Anstelle der regelmäßigen Führungen gibt es in den Sommerferien am Sonntag und Mittwoch zwischen 11 und 12.30 Uhr sogenannte Museumsgespräche. Drei Kulturvermittlerinnen stehen in dieser Zeit an verschiedenen Orten im Gelände für Fragen zur Verfügung, dazu finden Kinderprogramme und Handwerksvorführungen in modifizierter Form statt. Die Hafnerei hat etwa täglich geöffnet, im Außenbereich der Töpferei gibt es am 7., 8. und 10. August die Werkstatt "Geschirr aus Ton bemalen". Am Sonntag, 9. August, erzählt Hermann Büttner unter dem Titel "Die Bienenkönigin" Märchen rund um die Tierwelt.

Auch im Freilichtmuseum Markus Wasmeier am Schliersee haben Besucher in den einstündigen Familienführungen "Landleben wie es einst war" die Möglichkeit, in das Leben in einem altbayrischen Dorf einzutauchen und bei Museumsführungen Einblicke in den Alltag der Bauern des 18. und 19. Jahrhunderts zu gewinnen (Dienstag bis Sonntag 10, 11.30 Uhr, 13 und 14.30 Uhr). An den Sonntagen im August spielt zudem das Bayerische Kasperltheater: Der Kasperl, der Sepperl und die Großmutter von "Kasperls Spuikastl" reden bayerisch, so wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Bei der "Kindergaudi" kann man an zehn Erlebnisstationen Spiele aus alten Zeiten ausprobieren. Dazu gehört eine historische Kegelbahn, Stelzen- oder Skibrettl - laufen.

Die Bienenkönigin, So., 9. Aug., 10.30 und 13.30 Uhr; Geschirr aus Ton bemalen, Fr./Sa./Mo., 7./8./10. Aug., 10 Uhr (Anmeldung am Vortag unter Telefon 08851/7688), Freilichtmuseum Glentleiten, Großweil, An der Glentleiten 4, Telefon 08851/1850; Bayerisches Kasperltheater, So., 9./15./30. Aug., 13 und 14.30 Uhr, Freilichtmuseum Markus Wasmeier, Schliersee, Brunnbichl 5, Telefon 08026/929220