Am roten Teppich beim Filmfest, klar. Die Opernfestspiele. Oder der Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten in der Residenz. Es gibt einige Anlässe, die sofort Bilder aufsteigen lassen, in denen München funkelnd und glamourös erscheint. Die Stadt bietet einige Kulissen, in denen herausgeputzte Menschen ihre ganz besondere Wirkung auf faszinierende Weise entfalten. In diesem Jahr fallen viele dieser Glitzerstunden aus. Die Corona-Pandemie verhindert prächtige Aufläufe, ganz aber kann auch sie der Stadt ihr Glänzen nicht nehmen. Es gibt ihn noch, den Alltagsglamour in der Metropole - auf Hochglanz polierte Oldtimerfelgen, an denen Frauen in teuer schimmernden Schuhen vorbeiklackern. Fein schimmernde Drinks, von Barkeepern mit Krawatte mit Grandezza in Gläsern mit langen Stilen kredenzt und von Männern in hellen Anzügen genossen. In der Serie "München - Stadt der Gegensätze" zeigen die SZ-Fotografen jeweils eine Seite der Metropole, die immer auch einen Widerspruch provoziert. Stephan Rumpfs glamouröse Eindrücke stellt Sebastian Gabriel am kommenden Dienstag Orte gegenüber, an denen in München die Subkultur blüht. Für den vierten Teil war Robert Haas losgezogen, um das grüne Idyll in der Stadt zu finden.