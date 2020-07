‹ › Einige von Münchens grünen Seiten: hier im Olympiapark ... Bild: Robert Haas

‹ › ... im Hofgarten, ... Bild: Robert Haas

‹ › ... an der Isar, ... Bild: Robert Haas

‹ › ... am Stachusbrunnen, ... Bild: Robert Haas

‹ › ... in der Nähe des Botanikums in Moosach, ... Bild: Robert Haas

‹ › ... unweit des Kabelstegs an der Isar, ... Bild: Robert Haas

‹ › ... im Rosengarten im Westpark. Bild: Robert Haas

So schön - und vor allem ungestört - kann eine Radtour in einer Großstadt aussehen. Der Vorteil an München: Hier muss man sich im Gegensatz zu Berlin oder Paris gar nicht immer so weit aus der Stadtmitte entfernen, um ein grünes Plätzchen zu finden. Es reicht ein kurzer Ausflug entlang der Isar - und gleich hinter dem Tierpark fängt die Natur an. Manchmal genügt aber auch ein kleiner Spaziergang in den Olympiapark oder in andere Grünanlagen, von denen es in München eine ganze Reihe gibt. Natürlich kennen viele Münchner den Reiz ihrer Stadt. Eine kleine Portion Glück muss man schon auch mitbringen, um dieses Idyll halbwegs alleine genießen zu können. In der Serie "München - Stadt der Gegensätze" zeigen die SZ-Fotografen jeweils eine Seite der Metropole, die immer auch einen Widerspruch provoziert.

Vergangene Woche hat Alessandra Schellnegger Orte gesucht, in denen München einer Betonwüste gleicht. Für den vierten Teil ist Robert Haas losgezogen, um das grüne Idyll in der Stadt zu finden. Am kommenden Dienstag begibt sich dann Stephan Rumpf auf die Suche nach Plätzen, die München als Stadt des Glamours zeigen.