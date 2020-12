Manchmal schreit selbst die beste Mutter der Welt. Da kann so ein kleiner Pinguin schon mal auseinanderfliegen. Und doch begeben sich beide auf den Weg, um sich wieder zusammenzuraufen. Fehler passieren, und "Entschuldigung" kann man nicht schöner sagen als in dieser Geschichte. Die Figuren- und Schauspielerin Helene Schmitt spielt und erzählt von den verrückten Erlebnissen auf der gemeinsamen Reise durch die Welt. Das Figurentheater "Schreimutter", nach dem Bilderbuch von Jutta Bauer, ist geeignet für Kinder von drei Jahren an. Gezeigt wird das Stück bis einschließlich 31. Dezember, täglich um 15 Uhr. Familientickets für den Online-Stream sind unter www.schauburg.net erhältlich, der Teilnahme-Link ist dann für 72 Stunden abrufbar.