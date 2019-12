Nach einer Fahrt mit der U2 hat ein Fahrgast am Samstagabend einen 45-jährigen Münchner an der Haltestelle Feldmoching ausgeraubt. Die beiden seien gegen 19 Uhr gemeinsam ausgestiegen und mit der Rolltreppe an die Oberfläche gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Dort habe der Unbekannte den 45-Jährigen in ein Gespräch verwickelt und ihn dann plötzlich niedergeschlagen. Anschließend forderte er ihn auf, seinen Ring herauszugeben und riss ihm die Uhr vom rechten Handgelenk. Dann flüchtete er Richtung Josef-Frankl-Straße. Er soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein, etwa 1,85 Meter groß, schlank, muskulös und einen schwarzen Schnauzbart tragen. Die Polizei sucht Zeugen.