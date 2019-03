4. März 2019, 18:48 Uhr Fasching Endspurt

Ganz ohne Stress hat auch Gisela ihr Kostüm zusammengesucht. Mit einer Perücke in schrillem Pink will die 81-Jährige später noch die Dachterrasse der Deutschen Eiche unsicher machen.

Floriana, 50, braucht heute keinen Motor. In ihrem Hippie-Frühlingskostüm will sie später noch auf eine Party.

Am Rosenmontag waren in der Münchner Altstadt die Narren los. Ein Rundgang auf der Suche nach den aufwendigsten und schönsten Kostümen

Von Fridolin Skala (Texte) und Alessandra Schellnegger (Fotos)

Laute Musik auf den Bühnen, prickelnder Sekt an den Ständen und jede Menge bunte Klamotten zwischen Stachus und Viktualienmarkt: Am Rosenmontag waren in der Münchner Altstadt die Narren los. Doch während die einen spontan das anzogen, was der Kleiderschrank und der heimische Faschingsfundus hergaben, werkelten andere über ein halbes Jahr an ihren Verkleidungen. Ein Rundgang auf der Suche nach den aufwendigsten und schönsten Kostümen.