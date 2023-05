Von Lars Reichardt

25 Könige sind am Samstag zur Krönungsfeier angereist. Aus Togo, Ghana, Benin, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Könige vom Volksstamm der Ewe, die bei der Krönungsfeier ihres neuen Kollegen aus München nicht fehlen wollten, auch befreundete Ashanti-Königinnen aus Ghana waren geladen. Gefeiert wurde im Neuperlacher Werner-von-Siemens-Gymnasium. Jeder König zog, von Tänzern und Trommeln begleitet, in die festlich gedeckte Mensa ein, das dauert seine Zeit, und deswegen wurde der Münchner Raymond Anani erst um 22.30 mit zwei Stunden Verspätung offiziell als König Toulassi der Zweite vorgestellt und konnte seine vorbereitete Antrittsrede nurmehr schriftlich verteilen. In weißes Tuch gewandet setzte er sich auf den mit einem Laken verdeckten Thron, den er bei seiner Initiierung in Togo erhalten hatte. Abermals wurde er mit weißem Puder bestreut, bevor er Geschenke der angereisten Könige entgegennahm. Anschließend gingen die Könige gemeinsam ans Buffet, das ihre Gäste längst eröffnet hatten. Um zwei Uhr nachts war das Fest mit 400 Gästen zu Ende. König Toulassi II hat zugesehen, wie alles bis morgens um sechs aufgeräumt war. Selbst helfen durfte der frischgekrönte König nicht.