Raymond Anani wird am Samstag in Neuperlach zum König des Westafrikanischen Volksstamms der Ewe in Bayern gekrönt. Ein Gespräch über Dienstwagen, das Puder-Ritual und wie ihn jetzt seine Frau und seine Kinder ansprechen.

Von Lars Reichardt

Am Samstagabend wird der Münchner Raymond Anani,59, zum König Toulassi dem Zweiten des Volksstamms der Ewe aus Westafrika gekrönt. Die Krönungsfeierlichkeiten werden vielleicht nicht ganz so glamourös ausfallen wie in England, aber ein großes Fest für ganz Neuperlach wird es in jedem Fall werden.