Weil eine 49-Jährige zwei vor einer Bankfiliale in Laim wartende Personen rassistisch beleidigt hat, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung gegen die Frau eingeleitet. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits Anfang Januar. Die in München wohnhafte Frau war an den Wartenden vorbeigelaufen und hatte zwei Personen mit dunkler Hautfarbe unvermittelt angeschrien. Sie beleidigte auch eine weitere Frau, die das Geschehen beobachtet und die 49-Jährige daraufhin angesprochen hatte. Die Beschuldigte, die nach den polizeilichen Maßnahmen zunächst entlassen wurde, war aufgrund mehrerer Vorwürfe wegen Körperverletzung bereits polizeibekannt. Die Ermittler bitten Zeugen und insbesondere die zwei Personen, die von der Beschuldigten beleidigt wurden, sich bei dem Polizeipräsidium München unter der Nummer 089/2910-0 zu melden.