Für Jonas ist der heftige Regen, der in der Nacht auf die Stadt geprasselt war, ein großes Abenteuer. Die Straße hat sich in einen See verwandelt, und Jonas angelt mit einem Stock nach kleinen Schätzen. Aber die größte Überraschung wartet im Keller seines Hauses auf ihn. Dort findet er einen winzig kleinen Seemann, den der Sturm über Bord seines Schiffes und bis in Jonas' Keller gespült hatte. Er nennt sich "Herr Ozean". "Ich bin euer neuer Untermieter, erst gestern eingezogen", begrüßt er Jonas, und mit der Hilfe des Jungen richtet er es sich in einem Wandkasten unter der Kellertreppe gemütlich ein. Die beiden werden die besten Freunde, doch schon bald sehnt sich Herr Ozean nach dem Meer. Jonas steigt mit ihm sogar auf das Dach des Hauses, damit er sich wie auf einem Boot fühlen kann. Aber woher sollen sie ein Schiff bekommen, das ihn auf dem Fluss bis zum Meer bringen würde? Wie gut, dass Jonas inzwischen Hanna und Leo aus der Nachbarschaft kennen gelernt hat, die sich für Herrn Ozean eine große Überraschung ausgedacht haben.

Die beeindruckenden realistischen Bilder der Hamburger Künstlerin Louise Heymans sind in einem aufwendigen Verfahren, einer Mischung aus Radierung und digitaler Nachbearbeitung, entstanden. Die vielen Details laden zum Immer-Wieder-Betrachten und Erfinden neuer Geschichten rund um die liebenswerten Helden ein. (Ab 5 Jahre)

Louise Heymans: Ein Seemann namens Ozean. Kunstanstifter 2020. 22 Euro.