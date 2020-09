Der italienische Bassbariton Alex Esposito ist zum Bayerischen Kammersänger ernannt worden. Das teilte das Kunstministerium am Dienstag in München mit. Geehrt wurde er am Vorabend durch Kunstminister Bernd Sibler nach der Aufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts "La nozze di Figaro" in der Bayerischen Staatsoper. Dort gab der Künstler 2009 sein Hausdebüt als Leporello in "Don Giovanni". Danach stand der Sänger an fast 200 Abenden auf der Bühne des Münchner Nationaltheaters, unter anderem in "La Cenerentola", "Die Zauberflöte", "Lucrezia Borgia", "L'Elisir d'amore" und "Les Contes d'Hoffmann".

Alex Esposito, der 1975 in Bergamo geboren wurde, sei auf den großen internationalen Bühnen zu Hause, sagte Sibler. Mit der Auszeichnung werde seine enorme künstlerische Leistung gewürdigt. Die Figuren, die der Sänger auf die Opernbühne bringe, seien "echte Menschen aus Fleisch und Blut". Verliebt, zornig, himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt, er überzeuge in jeder Rolle.

Die Dienstbezeichnung "Bayerischer Kammersänger" beziehungsweise "Kammersängerin" wird seit 1955 durch das Kunstministerium auf Vorschlag eines bayerischen Staatstheaters verliehen. Voraussetzung sind laut Mitteilung eine mindestens fünfjährige Zugehörigkeit zu einem Ensemble einer Staatsbühne oder regelmäßige Gastauftritte. Bisher wurden mehr als 130 Sängerinnen und Sänger ausgezeichnet. Darunter waren Fritz Wunderlich, Astrid Varnay, Birgit Nilsson, Edita Gruberova, Jonas Kaufmann, Christian Gerhaher und Anja Kampe.

Esposito studierte außer Gesang auch Klavier und Orgel. Er arbeitete mit bekannten Dirigenten wie Claudio Abbado, Myung-Whun Chung und Daniele Gatti zusammen. Esposito trat an der Mailänder Scala, der Wiener Staatsoper, am Royal Opera House Covent Garden in London, am Teatro Real in Madrid, an der Opera National in Paris und bei den Salzburger Festspielen auf. Bekannt ist der Bassbariton für seine Mozart- und Rossini-Interpretationen.