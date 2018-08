19. August 2018, 22:24 Uhr Vandalismus in Zorneding Betrunkene zünden Hecke an

Alkohol und Feuer ist eine riskante Mischung, das hat sich in der Nacht auf Freitag in Zorneding gezeigt. Zwei Männer im Alter von 17 und 22 Jahren, die nach Angaben der Polizei betrunken waren, haben eine Hecke und einen Gartenzaun in der Anton-Grandauer-Straße in Brand gesetzt. Dabei wurden sie zum Glück von Zeugen beobachtet, die das Feuer anschließend schnell löschen konnten. Zudem haben die beiden Betrunkenen Pflanzen aus Pflanzkübeln gerissen und auf ein geparktes Auto geworfen, einen Bohrer unter einem Autoreifen platziert und einen Gullydeckel ausgehoben. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro. Die zwei Randalierer wurden vorläufig festgenommen, welchen Grund sie - außer ihrem Alkoholpegel - für ihre Zerstörungswut hatten, konnte jedoch nicht geklärt werden.