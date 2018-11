12. November 2018, 21:56 Uhr Lesung Finnische Reise

Auf einen Roadtrip in den hohen Norden nimmt Kabarettist und Autor Bernd Gieseking seine Zuhörer am Donnerstag, 15. November, mit. Von 20.30 Uhr an heißt es im Alten Kino in der Eberhardstraße 3 "Finne Dich selbst". Gieseking liest aus seinem gleichnamigen Buch über eine ungewöhnlich Familienreise von Kutenhausen nach Lahti. Karten zum Preis von 17 bis 21 Euro gibt es im Vorverkauf unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092) 255 92 05 sowie im Foyer des Alten Speichers in der Altstadtpassage. An der Abendkasse sind die Karten für jeweils einen Euro mehr zu haben, Haus und Küche öffnen bereits um 19.30 Uhr.