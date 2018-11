12. November 2018, 21:56 Uhr 2000 Euro Schaden Einbrecher in Baldham unterwegs

Schon wieder ein Einbruch im Landkreis: Unbekannte haben am vergangenen Sonntag in Baldham die Terrassentür eines Hauses aufgehebelt und den gesamten Besitz durchwühlt. Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen 14.30 und 19.30 Uhr Zugang zum Anwesen in der Karl-Böhm-Straße, wo sie mehrere Wertgegenstände entwendeten. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 2000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei Poing unter (08121) 99170 melden.