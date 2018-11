12. November 2018, 21:56 Uhr An Glasfaser-Baustelle Warnleuchten und Absperrzäune gestohlen

Eine Warnbake, drei Warnbakenfüße, zwei Absperrzäune und zwei Warnbeleuchtungen hat ein bislang unbekannter Täter von einer Baustelle in Eglharting, Hauptstraße 42, entwendet. Der Polizei zufolge geschah der Diebstahl zwischen vergangenem Samstag, 17 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Die Gerätschaften waren am Gehweg aufgestellt, um die Baustellengrube für den Glasfaserausbau zu sichern. Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich die Polizei häufig mit Diebstählen von Baugeräten und Werkzeugen von Baustellen beschäftigen müssen. Zeugen des aktuellen Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08092) 8268-0 mit der Polizei Ebersberg in Verbindung zu setzen.