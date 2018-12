6. Dezember 2018, 19:08 Uhr München heute Depressionen: richtige Behandlung / Studie: Schutz vor Allergien / Pendeln: Fahrt zur Hölle

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Manche Persönlichkeiten haben die Fähigkeit, Menschen weltweit zu berühren. Zu versöhnen statt zu trennen. Dort weiter zu machen, wo sie auch aufgeben könnten.

Willy Brandt wurde 1971 der Friedensnobelpreis verliehen, sein Kniefall in Warschau - eine Geste der Demut - hat sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Prinzessin Diana ging als Königin der Herzen in die Geschichte ein, die sich für Aidskranke und Mienenopfer einsetzte. Leonard Cohen dagegen war der Poet, die Stimme der gebrochenen Herzen, dessen "Hallelujah" so oft gespielt und gecovert wurde, bis er es selbst nicht mehr hören mochte.

Ihr Vermächtnis ist das starker Menschen, die sich ihr Leben lang den Geistern stellten, die sie heimsuchten. Denen der anderen - und den eigenen. Denn was sie gemeinsam haben, ist, dass sie in ihrem Leben an Depressionen litten. Eine Krankheit, die heute noch ein Tabu ist, obwohl jeder Vierte einmal im Laufe des Lebens daran erkrankt. Eine Krankheit, die heute noch mit Schwäche verbunden wird. Bei der die Erinnerung an das Glück gleich neben der Gewissheit sitzt, es nicht mehr fühlen zu können.

Das Münchner Bündnis gegen Depression, ein Verein, der psychisch Erkrankten eine Lobby geben will, wird nun zehn Jahre alt. Meine Kollegin Christina Hertel hat mit Betroffenen und Ehrenamtlichen über die Traurigkeit, die einfach nicht gehen will, gesprochen.

Das Wetter: windig und wolkig, zeitweise Regen. Temperaturen bis 14 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Kann Milch vor Allergien schützen? Forscher aus München und Regensburg wollen belegen, dass allergische Erkrankungen abnehmen, wenn Kleinkinder weitgehend naturbelassene Milch trinken. Ihre Ergebnisse könnten sich auch auf das Supermarkt-Angebot auswirken. Zum Artikel

Weil Hündin nach OP leiden musste, fordert Halterin Schmerzensgeld - für sich Durch eine Operation sollte Hundedame Anni-Vienna von einer Hüft-Fehlstellung befreit werden, doch während der OP gab es Komplikationen. Zum Artikel

Die Neufahrner Kurve ist eröffnet 26 Jahre nach der Inbetriebnahme des Münchner Flughafens fahren erste Regionalzüge aus Ostbayern zum Airport. Doch das soll nur der Anfang eines dichter werdenden Bahnnetzes sein. Zum Artikel

Prinzregentenstraße soll bis zu zwei Spuren schmaler werden Auf dem einstigen Prachtboulevard soll es künftig mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger geben. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Radio 80000 im Kunstverein München | 07.-16.12. Kunstverein Mit seinem Studio besetzt Radio 80000 den Kunstverein und vernetzt ähnlich unabhängige Radiosender aus verschiedenen Teilen der Welt; dazu kuratiert Mira Mann eine Autorenserie, um dieses Ereignis subjektiv und individuell zu reflektieren.

Like Elephants | 07.12. Heppel & Ettlich Verträumte und atmosphärische Pop-Melodien prägen den Sound der Oberösterreicher. Ihre Songs vermitteln Stimmungsbilder, die von Lebensfreude und Euphorie bis hin zu Verträumtheit und Melancholie reichen.

Tickets gewinnen: Das ferne Land | 08.12. Volksthater Ein Sterbender nimmt Abschied. Oder versucht es zumindest. Nicolas Charaux inszeniert "Das ferne Land" und lässt Emotionen hochkochen. Wann ist der richtige Zeitpunkt um Abschied zu nehmen?

WÄHRENDDESSEN IN...

Erlangen: "Dieses Buch atmet viel Gestriges"

Nach dem Verriss der Philosophischen Fakultät in Erlangen durch Gregor Schöllgen antworten prominente Wissenschaftler. Ihre Sichtweise: "Lautstärke ist kein Indikator für Wirksamkeit und Qualität." Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg