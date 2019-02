17. Februar 2019, 21:54 Uhr Petershausen Vortrag über Kugelsternhaufen

Die ältesten Objekte im All sind die Kugelsternhaufen. Der Leiter des Lehrstuhls für Theoretische und Numerische Astrophysik an der LMU München, Andreas Burkert, referiert an diesem Montag, 18. Februar, in der Volkshochschule Petershausen über sie. In jeder Galaxie findet man diese Urbausteine des Universums. Allein in der Milchstraße gibt es schon 150 davon. Kugelsternhaufen sind runde, dichte Ausdehnungen von einer Million Sternen. So alt wie das Universum selbst, stammen sie aus einer Zeit kurz nach dem Urknall, als es noch gar keine Galaxien gab. Sie geben Einblick in die dunkle Phase des Kosmos, als die Sterne das Licht in die Welt brachten. Ihre Entstehung gibt der Wissenschaft auch heute noch Rätsel auf. Der Vortrag ist nicht nur für Wissenschaftsinteressierte, sondern durchaus auch für Laien geeignet, teilt die Volkshochschule mit. Veranstaltungsbeginn in der alten Aula der Grundschule ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro, Schüler/Studenten zahlen fünf Euro.