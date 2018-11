12. November 2018, 21:56 Uhr Behördenneubau "Glasfassaden sind unwirtschaftlich"

Bündnis für Dachau hinterfragt Wettbewerb für neues Landratsamt

Angesichts "massiver Erhöhungen der Kreisumlage, die die Stadt Dachau mit einer Mehrbelastung von knapp vier Millionen Euro treffen", fordern die Stadträte des Bündnis für Dachau den Kreistag auf, das Wettbewerbsergebnis zum Neubau des Landratsamtes Dachau auf seine Wirtschaftlichkeit hin zu untersuchen. Schon im Jahr 2007 habe der Oberste Rechnungshof festgestellt, dass bei staatlichen Baumaßnahmen Glasfassaden nur in besonders begründeten Fällen zur Ausführung kommen sollten. Eine umfangreiche Untersuchung habe nämlich gezeigt, dass Glasfassaden in Planung, Bau und Betrieb aufwendiger und teurer seien als Fassaden in konventioneller Bauweise. "Wir halten das Wettbewerbsergebnis gestalterisch für völlig in Ordnung, aber anscheinend hat es bei den Wettbewerbsvorgaben den entsprechenden Hinweis nicht gegeben", heißt es in der Pressemitteilung mit Verweis auf entsprechende Beschlüsse des bayerischen Landtags.