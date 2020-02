Am Samstagvormittag gegen 11.45 Uhr fuhren jeweils ein Fan-Bus des SV Waldhof Mannheim und des TSV 1860 München den Autobahnparkplatz der BAB A8 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Odelzhausen an. Die Fans befanden sich auf dem Weg zum Spiel der beiden Mannschaften in München. Hierbei gerieten aus bisher unbekannten Gründen im Bereich der Toiletten mehrere Fans der beiden Lager aneinander und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Letztlich gab es auf Seiten der 60er-Fans fünf Leichtverletzte, von denen eine Person zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Dachau gebracht wurde. Nachdem der Mannheimer Bus bereits vor dem Eintreffen der ersten Streifen am Parkplatz weitergefahren war, wurde nach diesem gefahndet. Dieser konnte auch zeitnah durch Streifen der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck kurz vor München angehalten werden. Hier erfolgte mit einem starken Kräfteaufgebot und Unterstützung einer geschlossenen Einheit der Bereitschaftspolizei eine vollständige Kontrolle aller Insassen des Bus. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Bus gegen 14.30 Uhr seine Fahrt fortsetzen. Durch die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.