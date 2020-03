Einige denken bereits über Lockerungen der Maßnahmen nach, doch die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 bleibt weiterhin auf hohem Niveau. Am Freitag meldete die Stadt 158 neue Corona-Fälle. Damit sind in München insgesamt 1845 Infektionen gemeldet. Vier Personen seien bereits geheilt. Außerdem sind in der Gesamtzahl drei Todesfälle enthalten. Vergangenes Wochenende ist der erste Münchner an Covid-19 gestorben, ein 56-Jähriger mit Vorerkrankungen. Seitdem meldete die Stadt zwei weitere Covid-19-Tote: einen 79-Jährigen und einen 88-Jährigen, beide ebenfalls mit Vorerkrankungen.