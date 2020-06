Das Sozialreferat hat vorsorglich in der Dantestraße 18 in Neuhausen Räume angemietet, um dort Quarantäne-Plätze für Wohnungslose und Flüchtlinge zu schaffen. Das Gebäude soll bis Jahresende als Quarantäne-Einrichtung genutzt werden, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu bremsen. Einen entsprechenden Beschluss des Sozialausschusses des Stadtrats vom 28. Mai hätte die Vollversammlung eigentlich an diesem Mittwoch bestätigen und damit in Kraft setzen müssen. Dies aber hätte aus organisatorischen Gründen zeitlich nicht ausgereicht - Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat daher, wie in solchen Fällen üblich, die Anmietung per Dringliche Anordnung schon Anfang Juni ermöglicht. Das Plenum wird nun nur noch darüber informiert.