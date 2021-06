Schon wieder ein neuer Tiefstand: Die Corona-Inzidenz in München ist nach Angaben der Stadt am Mittwoch auf 15,3 gesunken. So viele neue Infektionen hat es in einer Woche pro 100 000 Einwohner gegeben. Die Reproduktionszahl liegt bei 0,89, das bedeutet, dass statistisch gesehen 100 Infizierte 89 Menschen neu anstecken. Bislang sind in München insgesamt 1 071 374 Impfungen verabreicht worden, 665 502 Erst- und 405 872 Zweitimpfungen.