Erneut hat die Münchner Polizei Feiern aufgelöst, bei denen Menschen klar gegen die Corona-Auflagen verstoßen hatten. Am Samstagnachmittag entdeckten Beamte, dass in einer Bar nahe dem Vogelweideplatz sechs Gäste gemeinsam tranken und dabei Sport im Fernsehen schauten. Die Fensterfronten hatte offenbar der Wirt zuvor eigens abgeklebt, damit von außen nicht sichtbar ist, dass das Lokal geöffnet hat. Alle Anwesenden im Alter zwischen 43 und 76 Jahren wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Um kurz nach Mitternacht wurde die Polizei von einer Zeugin informiert, dass in einem Hotel an der Dachauer Straße in Neuhausen mehrere Leute eine Geburtstagsparty feierten. In einem Hotelzimmer trafen die Beamten zwölf überwiegend junge Leute an, die alle aus verschiedenen Haushalten waren. Eine 21-jährige Münchnerin und ein 21-jähriger Regensburger hatten nach Polizeiangaben Geburtstag. Einer der Feiernden hatte ein Hotelzimmer gemietet. Die Partygäste hatten sich letztlich selbst verraten. Sie hatten im Internet Bilder von der Feier gepostet. Eine Zeugin meldete das der Polizei.