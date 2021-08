Mehr als 3900 Menschen haben sich in München in der vergangenen Woche bei Impfaktionen gegen das Coronavirus impfen lassen. Damit ist das Impfinteresse unverändert - in der Woche davor waren es rund 3400 Menschen, davor zählte die Stadt rund 4000 Interessenten. Die beliebtesten Orte sind laut Stadt nach wie vor das Kreisverwaltungsreferat mit 900 und das Sozialreferat mit 720 Impflingen. Für diese Woche sind weitere Impfangebote in der Stadt vorgesehen. Mittlerweile sind 60,5 Prozent der Münchner erst- und 57,1 Prozent zweitgeimpft.