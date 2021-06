Der Architekturpreis der Stadt München wird 2021 nicht für imposante Bauten vergeben. Der Kulturausschuss verlieh die alle drei Jahre mit 10 000 Euro versilberte Auszeichnung an die Landschaftsarchitektin Andrea Gebhard. Die Inhaberin des Büros Mahl-Gebhard-Konzepte (zusammen mit ihrem Mann Johannes Mahl) überzeugte die Jury nicht nur "mit besonders angemessenen, ästhetisch und ökologisch wertvollen Planungen", sondern auch durch ihr Engagement in vielen Funktionen. Lang leitete sie die Abteilung Grünplanung im Stadtplanungsreferat, war Geschäftsführerin der Buga 2005 und Vorsitzende der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. "In vielen Projekten und ehrenamtlichen Positionen hat sie vor allem für die Landeshauptstadt München Wesentliches zur Qualität nicht nur der Freiräume in der Stadt, sondern auch zu einem lebenswerten Umfeld beigetragen", so das Preisgericht.