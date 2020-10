Der Kunstförderpreis 2020 für besonders talentierte Darstellende Künstlerinnen und Künstler in Bayern geht an die Sängerinnen Jihyun Cecilia Lee und Camille Schnoor sowie die Schauspielerinnen Vanessa Eckart und Gro Swantje Kohlhof. Kunstminister Bernd Sibler (CSU) lobte am Sonntag in München laut einer Mitteilung seines Ministeriums "authentische Bühnenpräsenz, unglaubliche Wandlungsfähigkeit, eindringliche Stimmen und bewegendes Spiel" an den Preisträgerinnen.

"Wir zeichnen vier wunderbare Darstellerinnen aus, die mit Sicherheit noch eine große Karriere vor sich haben", sagte Sibler. In ihren Rollen konfrontierten sie die Menschen mit Verlust, Reue und Zerbrechlichkeit, aber auch Eigensinn, Stärke und Leidenschaft. Der Kunstförderpreis solle Würdigung ihres Talents und Dank sein.

Vanessa Eckart, 1987 in München geboren, ist seit 2016 am Metropoltheater in München engagiert. Sie übernimmt auch immer wieder Rollen in Fernsehproduktionen und als Synchronsprecherin. Gro Swantje Kohlhof, geboren 1994 in Hamburg, ist seit Januar 2018 festes Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele und bereits mehrfach ausgezeichnet. Jihyun Cecilia Lee, geboren 1989 in Suwon, Südkorea, ist seit 2017/18 Ensemblemitglied des Staatstheaters Augsburg und ist Interpretin im Stimmfach lyrischer Sopran. Camille Schnoor, geboren 1986 in Nizza, ist seit der Spielzeit 2016/17 am Staatstheater am Gärtnerplatz in München engagiert.

Jedes Jahr verleiht der Freistaat bis zu 16 Kunstförderpreise in den vier Sparten "Musik und Tanz", "Bildende Kunst", "Darstellende Kunst" sowie "Literatur". Die Preise für Einzelkünstler sind mit je 6000 Euro dotiert, für Ensembles mit 10 000 Euro.