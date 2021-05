Der Münchner Verein "Impro macht Schule" ist Preisträger des Bayerischen Integrationspreises. Das Projekt richtet sich vor allem an Jugendliche aus sozial schwachen Familien. Ein Team aus Schauspielern und Theaterpädagoginnen bietet seit 2012 an mittlerweile 27 Mittelschulen Improtheater an. Platz zwei geht an das Antiradikalisierungsprojekt "Global Elternverein" in Nürnberg. Der dritte Preis sowie der diesjährige Sonderpreis gingen ebenfalls an Münchner Projekte, die sich um die Integration von Kindern und Jugendlichen verdient gemacht haben: Bei "YouthBridge" der Europäischen Janusz Korczak Akademie werden Jugendlichen in einem zweijährigen Projekt Kompetenzen und Kontakte für ihre persönliche und berufliche Entwicklung vermittelt, teilte die Pressestelle des bayerischen Landtags mit. Der Sonderpreis geht an den Münchner Verein "heimaten" und Zahra Akhlaqi, die sich als junge Frau insbesondere für junge Geflüchtete einsetzt.