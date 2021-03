Jörg Widmann wurde am 19. Juni 1973 in München geboren. Seine Kompositionen brachten Orchester wie die Münchner oder die Wiener Philharmoniker zur Uraufführung.

Jörg Widmann wird mit dem Musikpreis der Landeshauptstadt München 2021 ausgezeichnet. Damit ehrt die Stadt "einen universalen Musiker, der als Instrumentalist, Komponist und Dirigent eine Ausnahmeerscheinung in der internationalen Klassikszene ist und sich München als Musikstadt dabei immer eng verbunden fühlt".

Der mit 10 000 Euro dotierte Musikpreis wird alle drei Jahre für eine herausragende Gesamtleistung im Bereich Musik beziehungsweise an eine Persönlichkeit verliehen, die der Musikstadt München Geltung und Ansehen verschafft. Über die Vergabe hat der Stadtrat der Landeshauptstadt München in seiner Kulturausschuss-Sitzung am vergangenen Donnerstag auf Empfehlung einer Jury entschieden.

Die Jury begründete ihre Entscheidung wie folgt: "Jörg Widmann, geboren 1973 in München, gehört zu den vielseitigsten und aufregendsten Musikerpersönlichkeiten seiner Generation und steht wie kaum ein anderer für die Weltgeltung von München als Musikstadt. Er ist im besten Sinne des Wortes ein universaler Musiker: neben seiner außergewöhnlichen Doppelbegabung als Komponist und Klarinettist hat er in den letzten Jahren auch als Dirigent durch exemplarische Interpretationen vor allem des klassisch-romantischen Repertoires Aufsehen erregt. (...) Sein Anliegen, Musik vergangener Epochen genauso lebendig zu vermitteln wie Musik unserer Gegenwart, ist ungebrochen und getragen von einzigartiger Begeisterungsfähigkeit und Vermittlungsgabe. Mit seiner Heimatstadt München verbindet Jörg Widmann eine sehr enge und emotionale Beziehung. Widmann hat seit seiner Studienzeit an der Münchner Musikhochschule stets die Nähe zu Münchner Musikerinnen und Musikern und Institutionen gesucht, ob als Kammermusiker oder als Komponist. Wesentliche frühe Werke sind etwa für das Münchener Kammerorchester, die Münchener Biennale und verschiedene hier ansässige Solistinnen und Solisten und Kammermusikensembles entstanden. Heute arbeitet er mit allen bedeutenden Münchner Orchestern sowie der Bayerischen Staatsoper und ist dem Plattenlabel ECM eng verbunden. Der Musikpreis ist eine Hommage an einen bald 50-jährigen Münchner Vollblutmusiker und Ausnahmekünstler internationalen Renommees, der viel angeregt hat und weiterhin anregen wird."

Ergänzen könnte man, dass Jörg Widmann einige Professuren innehatte und noch hat, diese aber in Freiburg oder Berlin beheimatet waren und sind. Nicht in München. Seine beiden großen Opernerfolge, "Das Gesicht im Spiegel" (aus dem Jahr 2003) und "Babylon" (aus dem Jahr 2012) brachte allerdings die Bayerische Staatsoper zur Uraufführung. Widmann studierte Klarinette auch an der Juilliard School in New York und Komposition bei Hans Werner Henze, Heiner Goebbels und Wolfgang Rihm.