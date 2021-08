Beim Zusammenstoß eines Güterzugs und eines Lkws auf einem privaten Betriebsgelände in Aubing ist am Mittwochmorgen der 23 Jahre alte Lokführer eingeklemmt und verletzt worden. Er erlitt Quetschungen und Prellungen an der linken Körperseite und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei ermittelt wegen der Beschilderung und der Sicherung des Bahnübergangs, an dem sich der Unfall ereignete. Ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer hatte das Rangiergleis just in dem Moment überquert, als sich der rückwärtsfahrende Güterzug näherte. Der Lokführer befand sich dabei auf dem hintersten Waggon und steuerte den Zug mit Hilfe einer Fernbedienung. Trotz einer Vollbremsung konnte er die Kollision nicht mehr vermeiden. Der 23-Jährige wurde zwischen Waggon und Lkw eingeklemmt.