Beim Streit über das Tragen von Masken ist ein 35 Jahre alter Mann am Montag vergangener Woche antisemitisch beleidigt worden. Der Mann hatte in einem Linienbus in Aubing nach seinen Angaben zwei weitere Fahrgäste auf die geltende Maskenpflicht hingewiesen. Daraufhin mischten sich zunächst eine Frau, später zwei weitere Männer ein. Die Frau und ein Fahrradfahrer sollen dem Mann judenfeindliche Parolen zugerufen haben. Der Staatsschutz ermittelt.