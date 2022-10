Mehr als 150 Aussteller bieten in den Räumen der MTC im Münchner Norden zeitgenössische Kunst an.

Sehen und staunen: Seit zehn Jahren gibt es die Artmuc, nun zog sie erstmals weg aus der Innenstadt, in den Münchner Norden. In den Räumen der MTC präsentieren mehr als 150 Aussteller an diesem Wochenende aktuelle zeitgenössische Kunst (wie die "Charakterköpfe" von Lilau). 130 einzelne Künstlerinnen und Künstler sowie 20 Galerien und internationale Projekte zeigen ihre Werke. Zudem werden neue Trends vorgestellt, etwa im Digital.Lab technologische Entwicklungen auf dem Kunstmarkt. Die Organisation BitBlockArt bietet Künstlern und und Entwicklern ein Forum zum Wissensaustausch. MTC Supreme Locations, Ingolstädter-Straße 45, München, Sa., 8.Okt., 11 - 20 Uhr So., 9. Okt., 12 - 18 Uhr, innerhalb der ersten Stunde nach Öffnung Eintritt frei.