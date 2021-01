Von Rita Argauer

Zur Ausbildung eines Bühnenberufs gehört die Bühne dazu. Als Ort, auf dem man als Studierender etwas erlebt und erfährt; Dinge, die man für seinen späteren Berufsalltag braucht. Kleine Auftrittsformate sind in einem solchen Studium also Routine: mal hier ein Mittagskonzert im kleinen Saal, mal dort ein kurzer Arienabend. Einfach, damit die Bühne als Ort für die angehenden Bühnenkünstler normal werden kann. Gerade ist das nicht so einfach. Dennoch schickt die Theaterakademie nun die zehn Studierenden des Masterstudiengangs Musiktheater/Operngesang zum Arien-Singen mit Klavierbegleitung auf die Bühne des Prinzregententheaters. Statt Publikum stehen ihnen zwar nun Tontechniker, Mikrofone und Kameras gegenüber. Aber immerhin singen sie Werke von Beethoven, Donizetti, Gluck, Humperdinck, Meyerbeer, Mozart, Rossini und Verdi. Live übertragen, dürfte sich da ein bisschen Adrenalin und Lampenfieber, also all das, was zu einem Bühnenberuf dazu gehört, doch einstellen. Wie schön!

Arien zeigen, Samstag, 23. Januar, 15.30 Uhr, Prinzregententheater, Live-Stream unter vimeo.com/491610400