Ein Mann aus München ist bei einem Skiunfall in Österreich fast 30 Meter durch die Luft geflogen. Beim unkontrollierten Aufprall zog sich der 51-Jährige schwere Rückenverletzungen zu, teilte die Polizei am Montag mit. Der Zustand des Mannes nach dem Unfall am Sonntag im Alpbachtal (Tirol) ist derzeit nicht bekannt.