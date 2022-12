Cyril Ramaphosa war Kämpfer gegen Korruption und gegen das weiße Apartheidsregime in Südafrika. Jetzt, als Präsident des African National Congress (ANC), lässt er sein Land im Stich.

Kommentar von Bernd Dörries

Es ist die Frage, warum der African National Congress (ANC) in Südafrika glaubt, das ganze Land regieren zu können, wenn er es nicht einmal schafft, einen einigermaßen organisierten Parteitag abzuhalten. Vier Tage lang trafen sich die Vertreter der einst angesehenen Befreiungsbewegung und heutigen Regierungspartei der Republik Südafrika und demonstrierten genau das, was sie zu einem Problem macht. Inkompetenz, Faktionalisierung und Korruption. Es gab Tumulte auf dem Parteitag, zusammengebrochene Computer-Systeme, die zu einer zweitägigen Verspätung führten. Und es gab Hinweise, dass die Delegierten verschiedener Provinzen ihre Stimmen zum Kauf anboten. Zum ANC-Präsidenten gewählt wurde Cyril Ramaphosa, der damit auch als Spitzenkandidat in die Wahl 2024 geht.